Ветклиника подала в суд на Собчак из-за скандала со смертью шпица Фото: "КП" Архив.

Столичная ветеринарная клиника "Гуд Вет" подала иск против Ксении Собчак, телеканала "ТВ Центр" и медиахолдинга "Москва медиа". Исковые требования не разглашаются, но спор связан с гражданскими правоотношениями. Это выяснил сайт KP.RU с помощью сервиса Rusprofile.

В декабре 2025 года телеграм-канал "Осторожно, Москва" опубликовал видеозапись, где ветеринары насмехались над умирающей собакой шпица на глазах у хозяйки. Лечение собаки обошлось хозяйке в 75 тыс. рублей, но спасти животное не удалось.

Публикации, касающиеся этого инцидента, также появились на других платформах, включая телеканал "ТВ Центр" и интернет-портал "М24", принадлежащий "Москва Медиа". Помимо медиахолдинга и телеканала, ответчиками по делу выступают хозяйка шпица Елена Хлуднева, которая давала интервью различным СМИ, и ветеринарный врач Раиса Симчевская. Точная дата первого судебного заседания пока не установлена.

Ранее KP.RU сообщил, что дизайнер Артемий Лебедев заработал за 2025 год на своей студии около 400 млн рублей. Данные также собраны при помощи Rusprofile.