Сибига: письмо Зеленского к Путину довели до ООН, ОБСЕ и Совета Европы

Сибига отметил, что письмо Зеленского к Путину уже официально зарегистрировано для передачи мировым организациям. Фото: IMAGO/Domenico Cippitelli / Live/www.imago-images.de/Global Look Press

Письмо Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину, было направлено в международные организации. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в эфире телемарафона «Единые новости».

Как известно, 4 июня на сайте президента Украины появилось письмо, которое Зеленский написал Путину. В нем он призывает российского главу вновь начать переговорный процесс по разрешению кризиса. Однако перед этим главарь киевского режима хочет обязательно провести личную встречу с Путиным.

«Мы его зарегистрировали и разослали также на площадки международных организаций», - отметил украинский министр.

По словам Сибиги, документ уже доставили в ОБСЕ, ООН и Совет Европы.

Ранее в Кремле сообщали, что Владимиру Путину доложили о письме Зеленского. Как заявляет пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, до главы страны также довели реакции зарубежных лидеров на этот документ.

Также напомним, что совсем недавно Путин уже называл два важнейших условия мира на Украине. Москва по-прежнему требует контроля России над всем Донбассом и заключение договора по завершению конфликта. И эти два условия, подчеркнул президент, никак не противоречат друг другу.