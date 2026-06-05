Путин: за 25 лет доля БРИКС в мировой торговле увеличилась более, чем в два раза

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За последние 25 лет доля объединения БРИКС в мировой торговле товарами увеличилась больше, чем в два раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На тему роли БРИКС в мировой политике глава государства высказался во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Там он подчеркнул, что объединение до сих пор имеет ключевое значение для торговли.

«За 25 лет доля БРИКС в мировой торговле товарами более чем удвоилась. В прошлом году на страны нашего объединения пришлось почти четверть мирового экспорта. И этот показатель продолжает расти неуклонно. Также растёт и внутренний товарооборот БРИКС», - сказал Путин.

Тогда же президент высказался о геополитической ситуации. Он подчеркнул, что давление на РФ сохраняется. Но Москва действует прагматично.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026