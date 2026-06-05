Путин: Электронная торговля в России растет на 30% в год

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Электронная торговля в России растет примерно на 30% в год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства связал эту динамику с развитием цифровизации и внедрением технологий в разные сферы экономики. По его словам, передовые решения упрощают работу бизнеса, переводят часть процессов в автоматический режим и помогают повышать производительность труда.

«По динамике роста электронной коммерции у нас наблюдается порядка 30% в год. Наша страна находится в числе глобальных лидеров по этому показателю», — сказал Путин.

Президент отметил, что такие показатели говорят, в том числе, о качестве российских платформенных решений. Они, по словам Путина, приносят выгоду как отечественным производителям, так и зарубежным поставщикам.

В качестве примера он привел сотрудничество с Узбекистаном. Оборот узбекских товаров через платформу Wildberries в 2023 году составил 418 млн долларов. В 2025 году показатель вырос почти до 1,5 млрд долларов.

«А уже в 2025 году — почти полтора миллиарда, с перспективой выйти на уровень свыше 2 млрд долларов в текущем году», — подчеркнул президент.

Немногим ранее Владимир Путин высказался о безработице в России. Он отметил, что та продолжает находиться на рекордно низком уровне. Примерный показатель составляет около 2,2%.

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