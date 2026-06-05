Путин: зарплаты в России выросли более чем на 30% за пять лет Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты в отечественной экономике за последние пять лет выросли более чем на 30%. Он уточнил, что речь идет именно о реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Такую информацию глава государства озвучил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«За 5 лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%, то есть за вычетом инфляции. Темп высокий. Дальнейший уверенный рост должен быть связан с увеличением производительности труда», — указал президент.

Также Владимир Путин затронул тему государственного долга России и других стран. Он указал, что у РФ одни из самых низких показателей в мире по этому вопросу. В качестве примера президент привел данные по Соединенным Штатам.

Президент отметил, что госдолг США составляет 5,9% от их экономики, тогда как в России этот показатель равен 2,6%. Он допустил, что по итогам года российский госдолг может немного подрасти, но все равно останется ниже, чем у других развитых промышленных держав.

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