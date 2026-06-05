Силы ПВО сбили 135 беспилотников ВСУ над 14 регионами России Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 135 беспилотников Вооруженных сил Украины за шесть часов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Уточняется, что БПЛА были сбиты в период с 08:00 до 14:00 по московскому времени. Дроны поражены над территориями 14 регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Московскую области, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Черного моря.

Ранее KP.RU рассказывал, что российские разведчики из подразделения «Волки» захватили украинский тяжелый гексакоптер «Вампир». Боец с позывным «Тихий» в «серой» зоне, обойдя минные заграждения, буквально унес из-под носа противника дрон, который совершил вынужденную посадку из-за разряженных батарей. Трофей, способный нести до 15 килограммов взрывчатки, уже передан специалистам для изучения слабых мест вражеской техники.