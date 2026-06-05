«Столице это не повредит»: Путин рассказал о переезде госкомпаний из Москвы в регионы. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что переезд крупных государственных компаний из Москвы в регионы точно не навредит столице. С соответствующим заявлением российский лидер выступил на ПМЭФ-2026.

Глава государства подчеркнул, что соответствующие договоренности уже достигнуты. Поэтому работа должна быть завершена в кратчайшие сроки. Какие именно – не уточняется.

«Мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места. Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы – прим.ред.), столице это не повредит», - с улыбкой отметил Путин.

Тогда же российский лидер ответил критикам экономики РФ. Он отметил, что страна смогла сохранить основы макроэкономической политики. Причем даже несмотря на спад.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026