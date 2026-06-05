«Столице это не повредит»: Путин рассказал о переезде госкомпаний из Москвы в регионы

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что переезд крупных государственных компаний из Москвы в регионы точно не навредит столице. С соответствующим заявлением российский лидер выступил на ПМЭФ-2026.
Глава государства подчеркнул, что соответствующие договоренности уже достигнуты. Поэтому работа должна быть завершена в кратчайшие сроки. Какие именно – не уточняется.
«Мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места. Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы – прим.ред.), столице это не повредит», - с улыбкой отметил Путин.
Тогда же российский лидер ответил критикам экономики РФ. Он отметил, что страна смогла сохранить основы макроэкономической политики. Причем даже несмотря на спад.