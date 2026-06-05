Греф считает, что миллион рублей лучше всего вложить в депозит

Греф не исключает, что соотношение риска и доходности со временем может измениться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Банковский депозит по-прежнему остается наиболее выгодным способом вложения солидной суммы - миллиона рублей. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФ. Его цитирует ТАСС.

«Как ни парадоксально, на сегодняшний день всё равно ещё самым доходным является депозит, притом что ставки снижаются», - заявил Греф.

По словам руководителя банка, соотношение риска и доходности со временем может измениться. Однако на текущий момент депозит все еще наиболее привлекательный инструмент для частных инвесторов.

Ранее Греф заявлял, что отношение к бизнесу как к «живопыркам, зарабатывающим бабки» в России должно в корне измениться. Он подчеркнул, что именно предприниматели являются важнейшей частью экономического благополучия страны. Поэтому к ним должно быть адекватное и уважительное отношение.