Мирзиеев предложил создать туристический коридор от Самарканда до Петербурга Фото: REUTERS.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил с инициативой соединить туристическими маршрутами Самарканд и Санкт-Петербург. Он заявил, что туризм должен стать гуманитарной основой партнерства двух стран, так как эта сфера формирует «экономику доверия». Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В 2025 году у нас в гостях побывали почти миллион россиян. В этом году мы готовы принять еще больше. Для этого развиваем не только туристическую инфраструктуру, но и креативную экономику», — уточнил узбекский лидер.

По словам Мирзиеева, когда люди приезжают в республику, они видят не только древние памятники, но и культуру, гостеприимство, а также возможности для ведения бизнеса. Он уточнил, что к 2030 году доля творческой сферы достигнет 5% валового внутреннего продукта (ВВП), что сделает ее драйвером роста. Именно для укрепления культурных и гуманитарных связей он и предложил запустить проект «креативно-туристического коридора» от узбекского Самарканда до российского Петербурга.

Ранее стало известно о другом важном соглашении между странами. Президент России Владимир Путин информировал, что Узбекистан получит от РФ экспортный кредит на льготных условиях.

Российский лидер также рассказал о поддержке строительства атомной электростанции в Узбекистане. Путин заявил, что Москва окажет партнерам помощь на всех этапах жизненного цикла станции.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026