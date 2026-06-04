Путин: Россия предоставит Узбекистану льготный экспортный кредит

Путин объявил о предоставлении льготного кредита Узбекистану. Фото: REUTERS.

Узбекистан получит от РФ экспортный кредит на льготных условиях. Об этом информировал президент России Владимир Путин. Также он рассказал о поддержке, которую Москва окажет на всех этапах функционирования строящейся в Узбекистане атомной электростанкции.

«Важно, что Россия не только построит АЭС, но и предоставит партнерам из Узбекистана льготный экспортный кредит, а также окажет поддержку на всем жизненном цикле работы станции. Это включает обязательства по долгосрочной поставке реакторного топлива, сервисному и техническому обслуживанию, по обращению с отработавшим ядерным материалам», - заявил российский лидер во время церемонии начала строительства АЭС, в которой он принял участие по видеосвязи.

Напомним, вечером 4 июня президент РФ Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в церемонии начала строительства интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана.

Во время встречи с Владимиром Путиным Шавкат Мирзиеев заявил, что Узбекистан не планирует останавливаться в совместных проектах с Россией в энергетике и рассказал о планах по реализации совместных проектов в культуре и других сферах.