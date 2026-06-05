Папуашвили заявил, что Грузия отказывается терпеть «дружественных» разведчиков

Папуашвили заверил, что СБ Грузии располагает всеми нужными инструментами для выявления разведчиков. Фото: Artem Monakhov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грузия более не потерпит присутствия иностранных разведчиков на своей территории, даже если они прибыли с «дружественных» стран. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его цитирует радио Fortuna.

Поводом для заявления послужили сообщения СМИ об отзыве Францией двух сотрудников своих спецслужб из Грузии. Папуашвили расценил этот случай как пример недопустимого вмешательства из-за рубежа. Он подчеркнул, что республика должна быть полностью свободна от подобной деятельности.

«Все должны оставить нас в покое, нет ни дружественных, ни вражеских разведчиков», - заявил председатель парламента.

Папуашвили заверил, что Служба госбезопасности располагает всеми нужными инструментами для своевременного выявления и пресечения разведдеятельности на территории страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нынешнее руководство Грузии прагматиками. По его словам, чиновники страны, хоть и стремятся в Евросоюз, прекрасно осознают все минусы вступления в организацию.