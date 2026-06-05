Путин перечислил регионы, где успешно работают с объектами культурного наследия

Путин: В ряде регионов РФ идет успешная работа с объектами культурного наследия. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ряде регионов России ведется успешная работа с объектами культурного наследия. Об этом глава государства сообщил на полях Петербургского международного экономического форума.

«Отмечу успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской и Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана», - сказал президент.

Путин выразил уверенность, что вскоре и другие регионы страны последуют их примеру. По словам президента, с 2026 года Россия стремится к восстановлению объектов культурного наследия для их вовлечения в хозяйственный оборот и привлечения инвестиций. Это особенно важно для туристических точек и городов центральной России.

Ранее Владимир Путин заявил, что предсказуемость и стабильность инвестиционного климата важны для высокой деловой активности. Именно предприниматели и компании формируют рыночные ниши, стимулируют занятость и производят товары и услуги.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026