Россия и Танзания запускают прямые рейсы: когда отправится первый самолет

Власти Танзании подготовили отдельную программу для привлечения туристов из России. Фото: Craig Lovell/Global Look Press

Первый прямой рейс между Россией и Танзанией состоится 2 июля. Об этом заявила президент восточной страны Самия Сулуху Хасан на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, власти страны подготовили отдельную программу для привлечения туристов из России. Перелеты будет выполнять национальный перевозчик Air Tanzania.

«И первый рейс будет запущен уже совсем скоро, 2 июля», — сказала Сулуху Хасан.

Президент Танзании подчеркнула, что запуск рейсов входит в общий план по развитию турпотока из России. Маршрут должен связать Москву с Дар-эс-Саламом и Занзибаром.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил создать туристический коридор от Самарканда до Петербурга. По его словам, в 2025 году азиатскую страну посетили почти миллион россиян, а в этом году республика готова принять еще больше гостей. Мирзиеев отметил, что туризм должен стать гуманитарной основой партнерства двух стран.