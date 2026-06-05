Путин: Для роста демографии обязательно высокое качество жизни Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин отметил, что для увеличения населения страны важно повысить уровень жизни её граждан. В своей речи глава государства акцентировал внимание на том, что суверенитет напрямую связан с её гражданами: их образованностью, профессиональными компетенциями, умением осваивать новейшие технологии и создавать инновационные продукты, услуги, а также осваивать новые рыночные сегменты.

«Эти профессиональные навыки, конечно, должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане - с сильными специалистами, уверенными в своей успешной профессиональной карьере, в своем будущем», - отметил глава государства.

Путин сказал об этом в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 2026 5 июня.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин заявил о росте зарплат в России на 30% за последние пять лет.

Инфляция в России, рост зарплат и ключевая ставка: Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026