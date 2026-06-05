Путин: Никакой международной изоляции России не было Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой международной изоляции страны не существовало изначально. Он напомнил, что инициатором попыток изоляции выступила предыдущая администрация США. Так он ответил на вопрос о якобы изоляции Москвы.

«Изоляции то и не было изначально. Вот инициатором попыток изоляции была прежняя администрация США, а потом сателлиты в Европе за этим последовали и преуспели больше, чем администрация США. Но изоляции не было, в том числе и благодаря сотрудничеству и с партнерами в США», — указал Путин на ПМЭФ.

При этом на пленарном заседании форума Путин обратил внимание на то, что западные страны продолжают сохранять санкционное давление в отношении Москвы.

Президент отметил, что давление на Россию сохраняется, но при этом остается пространство для маневра. По словам главы государства, в Кремле оценивают глобальные перемены не как угрозу. Москва, как подчеркнул российский лидер, намерена действовать прагматично в сложившихся условиях.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026