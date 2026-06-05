Владимир Путин впервые отреагировал на письмо Зеленского: что он сказал Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин впервые отреагировал на открытое письмо Владимира Зеленского. Он назвал его «бумажкой». С соответствующим заявлением российский лидер выступил на ПМЭФ-2026.

На тему послания украинского политика президент РФ высказался во время «открытого микрофона». Тогда у него спросили, ознакомился ли он с письмом. Глава государства ответил утвердительно.

«Мне вчера еще мой пресс-секретарь показал это письмо. У нас был рабочий ужин с президентом Узбекистана. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул, я ее посмотрел. Бегло», - сказал Путин.

Тогда же президент РФ высказался о попытках Запада изолировать Россию. Он подчеркнул, что у недоброжелателей ничего не вышло. Поскольку никакой изоляции, в итоге, не было.

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