Путин: В Киеве хотят получать оружие из США, но видеть США гарантом не хотят Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников пленарной сессии ПМЭФ-2026, отметил, что киевский режим очень двойственно относится к отношениям с США. С одной стороны, Украина хочет получать от Вашингтона оружие и деньги. С другой - не хочет видеть его гарантом дальнейшего урегулирования, не хочет перед ним отвечать.

«Автор [письма Зеленский] указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной. И искать их нужно в Европе», - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что слова Зеленского вызывают вопросы, раз он требует помощи США, но не видит их «настоящим гарантом».

Ранее KP.RU сообщил, что Путин назвал ключевые условия для мирного урегулирования на Украине.

Инфляция в России, рост зарплат и ключевая ставка: Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026

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