Путин: РФ хочет контролировать Донбасс и сделку с Украиной, противоречий нет Фото: REUTERS.

Контроль России над всем Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Одно другого не исключает. ... контролировать весь донбасский регион и заключить сделку не противоречат друг другу», — сказал Путин на встрече с руководителями зарубежных информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 4 июня.

Россия, как в очередной раз заявил президент, готова пойти на те компромиссы, которые были озвучены в Анкоридже.

В рамках ПМЭФ российский лидер сделал ряд важных заявлений. По словам Путина, Украина заинтересована в прекращении огня только из-за того, что российские войска наступают километрами в Запорожской области и на других участках.

Европейские эксперты отдают себе отчет, что для восстановления украинской экономики необходимы сотни миллиардов евро, подчеркнул Путин. Он добавил, что ему известны идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины. Россия, по словам Путина, не возражает, так как это не имеет к ней отношения.

Российский глава считает, что киевский режим не хочет мира, поскольку власть Владимира Зеленского держится только на конфликте. При наступлении мира, по словам Путина, киевский главарь быстро потеряет власть, а затем может оказаться на трибунале.

Президент также сообщил, что «киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений».

По словам лидера России, компромиссы с украинской стороной сопряжены с серьезными рисками. При этом хозяин Белого дома выразил надежду, что Путин встретится с киевский главарем.

Путин также признался, что сказал бы Зеленскому после заключения мирного договора. По его словам, если удастся достичь мирного урегулирования, он просто порадуется тому, что все наконец завершилось.

Президент в очередной раз акцентировал, что для России важно подписать мир с легитимным руководителем — это гарантия безопасности РФ и стабильности в регионе. Поэтому, по его мнению, выборы президента на Украине должны пройти в ближайшие два года