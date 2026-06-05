Путин поблагодарил Трампа за воспитание манер Зеленского Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп на глазах у всего мира воспитывал манеры Владимира Зеленского. И за это американского лидера стоит поблагодарить. С таким заявлением выступил глава РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2026.

Российский лидер прокомментировал письмо, которое ему написал Владимир Зеленский. Тогда он подчеркнул, что в послании шла речь о манерах.

«Мы все видели, как Дональд (Трамп – прим.ред.) на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал он дресс-код. <…>. Это первое. Ну и, что касается манер, в целом, хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, полезной является, но есть ещё над чем работать», - сказал Путин.

Немногим ранее российский лидер отметил, что ознакомился с письмом Зеленского еще вчера. Послание, отметил Путин, ему показал пресс-секретарь.

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