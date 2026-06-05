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НовостиПолитика5 июня 2026 15:17

Путин поблагодарил Трампа за воспитание манер Зеленского

Путин призвал Зеленского дальше работать над своими манерами
Марк СОКОЛОВ
Путин поблагодарил Трампа за воспитание манер Зеленского

Путин поблагодарил Трампа за воспитание манер Зеленского

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп на глазах у всего мира воспитывал манеры Владимира Зеленского. И за это американского лидера стоит поблагодарить. С таким заявлением выступил глава РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2026.

Российский лидер прокомментировал письмо, которое ему написал Владимир Зеленский. Тогда он подчеркнул, что в послании шла речь о манерах.

«Мы все видели, как Дональд (Трамп – прим.ред.) на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал он дресс-код. <…>. Это первое. Ну и, что касается манер, в целом, хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, полезной является, но есть ещё над чем работать», - сказал Путин.

Немногим ранее российский лидер отметил, что ознакомился с письмом Зеленского еще вчера. Послание, отметил Путин, ему показал пресс-секретарь.

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