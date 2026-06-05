Путин посоветовал Зеленскому не бояться и пойти на выборы Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин призвал главу киевского режима Владимира Зеленского не удерживать власть искусственно, а участвовать в демократической процедуре. С таким предложением он выступил на ПМЭФ.

«Это важный вопрос. На выборы надо идти. И не бояться идти и действовать в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок конституции — это узурпация», — уточнил российский лидер.

Владимир Путин ознакомился с письмом, которое ему направил Владимир Зеленский. Как уточнил глава государства, вчера послание ему показал пресс-секретарь Дмитрий Песков, а утром снова «подсунул эту бумажку». Российский лидер признался, что изучил его бегло, но обратил внимание на несколько ключевых моментов.

Ранее в Кремле подтвердили, что получили открытое письмо от нелегитимного президента Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Зеленский опубликовал это послание в тот момент, когда Путин был занят на другом мероприятии.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026