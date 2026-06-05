В Кремле рассказали о письме Зеленского в адрес Путина

Песков: Кремль ознакомился с письмом, отправленным Зеленским Путину Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кремле ознакомились с открытым письмом, которое президенту России Владимиру Путину направил нелегитимный главарь киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, Владимиру Путину будет доложено о послании после части рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Напомним, Зеленский опубликовал открытое письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину накануне. Обращение Зеленский разместил на своем сайте. Бывший комик предложил «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией, а для этого непременно провести личную встречу. Он уверяет, что это необходимо для обсуждения завершения конфликта.

Также Зеленский заявил что Украина якобы готова к «полному прекращению огня на время переговоров». Кроме того, прозвучало предложение провести очередной обмен пленными – теперь по формуле «всех на всех».

4 июня, напомним, президент России дал большое интервью мировым СМИ. Тема украинского конфликта ожидаемо стала главной. И по этому поводу российский лидер сделал ряд важных заявлений.

В частности, Путин озвучил два ключевых условия мира на Украине. Речь иде о контроле России над всем Донбассом и заключение сделки по Украине. И эти два условия не противоречат друг другу. Президент России отметил, что Москва готова пойти на те компромиссы, которые были озвучены в Анкоридже.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что киевский режим не хочет завершения конфликта. Согласно оценкам главы государства, шайка Зеленского держится у власти только за счет боевых действий. Как только на Украине наступит мирное время - он не сможет удержать позиции и быстро окажется за бортом, а там и до трибунала недалеко.

Вместе с тем, Путин обратил внимание, что Украина еще ни разу не видела полноценного применения «Орешника» со стороны ВС РФ. Россия применяла сверхсовременную ракету, но в полном боевом оснащении она использовалась только на полигонах. Украине пока доставались болванки.