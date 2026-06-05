Путин обратился к солдатам словами «Работайте, братья» Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим, выполняющим задачи в зоне спецоперации на Украине, популярным в народе лозунгом поддержки СВО. Отвечая на вопросы на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 2026 года, Путин провозгласил: «Работайте, братья».

«И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» - заявил Путин.

Глава государства сказал это в контексте ответа на письмо Зеленского и его двойственные намеки, перемешанные с провокациями.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин отметил успехи российской армии в продвижении - за последнее время противник выбит с двух тысяч квадратных километров территорий.

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