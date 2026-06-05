Путин назвал плачем Ярославны обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ сравнил обсуждения ключевой ставки Центробанка с "плачем Ярославны".

"Плач Ярославны мы понимаем связан с ключевой ставкой и прочим. Это осложняет инвестиционный процесс, но базовые основы российской экономики сохраняются", - отметил глава государства.

По его словам, власти сознательно идут на охлаждение экономики, и ни сегодня, ни в ближайшей перспективе, никаких угроз не просматривается. Напротив, подчеркнул российский лидер, государство видит, что действия приносят определенный результат.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин заявил, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Происходящие изменения нельзя считать обычной сменой экономического цикла.