Владимир Путин заявил, что Россия без сомнений добьется освобождения Донбасса. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Россия в любом случае добьется освобождения территории Донбасса. В этом нет никаких сомнений. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

На тему Донбасса глава государства высказался на Петербургском экономическом форуме. Там, отвечая на вопросы журналистов во время «открытого микрофона», он выступил с заявлением. В рамках него российский лидер подчеркнул, что РФ добьется освобождения Донбасса. И в этом, добавил Путин, нет и не должно быть никаких сомнений.

Немногим ранее президент РФ высказался о самих боевых действиях. Он отметил, что те завершатся. Причем завершатся победой России. Также Владимир Путин подчеркнул, что многие страны Запада пытались изолировать РФ. Но у них ничего не получилось.