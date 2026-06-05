В СК высказались по поводу слухов о подозрительной активности в фирме Усольцева: что случилось

СК не подтвердил сообщения о странной активности в фирме пропавшего Усольцева. Фото: соцсети.

Следственный комитет Красноярского края не подтвердил сведения о подозрительной активности в документации компании «Поливест-Железногорск», принадлежащей бесследно пропавшему Сергею Усольцеву. Об этом сообщает «КП-Красноярск».

Ранее ряд изданий сообщал о возможном переходе предприятия под контроль третьих лиц. В числе версий рассматривались «цифровое рейдерство» и попытка самого Усольцева уйти от долговых обязательств. Также распространялся вариант, что это делают партнеры пропавшего мужчины, которые стремятся сохранить бизнес.

Согласно информации журналистов, Усольцев по-прежнему числится директором организации и владельцем половины долей. Оставшиеся 50% распределены между двумя его партнерами. Однако правоохранительные органы информацию о какой-либо нештатной активности в фирме так и не подтвердили.

KP.RU ранее писал, что телефон Усольцев по неведомой причине снова активен. Недавно один из знакомых мужчины смог дозвониться по его мобильному номеру.