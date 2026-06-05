Путин: Россия будет добиваться денацификации Украины на переговорах Фото: REUTERS.

Россия будет добиваться денацификации Украины на переговорном треке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства отметил, что Россия продолжает движение к поставленным целям, в том числе по Донбассу. По его словам, часть задач будет решаться уже в рамках переговоров.

«Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся (освобождения Донбасса – прим.ред.). Также, как и некоторых других, мы будем добиваться уже на переговорном треке, имеется в виду денацификация», — сказал Путин.

Президент также напомнил о случаях героизации нацистов на Украине. По его словам, Москва рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе денацификации.

«Совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников, как героев Украины, с почестями военными и с салютом. А кто перезахоранивал? Глава киевского режима, еврей по национальности. Ужас просто», — заявил Путин.

Тогда же президент РФ высказался о завершении боевых действий. Он подчеркнул, что подобное обязательно произойдет. Причем вместе с достижением Россией тех целей, которые она перед собой поставила.

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