Путин: Боевые действия завершатся, и завершатся победой Фото: REUTERS.

Боевые действия завершатся после достижения Россией поставленных целей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на ПМЭФ-2026, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства высказался о сроках завершения конфликта и подчеркнул, что Москва исходит из своих задач.

«Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей», — сказал Путин.

Тогда же Путин высказался о санкциях против России. По его словам, ограничения еще сильнее вредят тем, кто их вводит. Президент напомнил о заморозке российских активов на 300 млрд долларов и отметил, что сейчас у России уже свыше 500 млрд долларов. Он назвал это результатом работы экономики в условиях внешнего давления.

Инфляция в России, рост зарплат и ключевая ставка: Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026