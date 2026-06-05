Путин высказался о возможном возвращении западного бизнеса в Россию Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова приветствовать возвращение тех зарубежных брендов, которые покинули рынок, но сделали это без хамства и грязи за спиной.

Глава государства подчеркнул, что главным ориентиром в этом вопросе будут интересы отечественного предпринимательства. Такое заявление Путин сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Владимир Путин также жестко высказался о действиях западных стран. По его словам, именно они сознательно инициировали развал Всемирной торговой организации (ВТО), которая долгие годы считалась главным мировым торговым арбитром.

Российский лидер напомнил, что западные коллеги активно продвигали правила ВТО до тех пор, пока это приносило им выгоду, и приглашали другие страны следовать этим нормам. Однако ситуация кардинально изменилась, когда инициаторы глобализации начали проигрывать в честной конкурентной борьбе.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026