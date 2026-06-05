Администрация Трампа придумала, как заставить мигрантов уехать Фото: REUTERS.

Администрация президента США Дональда Трампа планировала внести 2,7 миллиона живых людей в список умерших, чтобы склонить мигрантов к добровольному выезду из страны. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Источник издания пояснил, что если человек попадает в реестр умерших, то он не может открыть банковский счет, получить кредит, жилье, зарплату или страховку — последствия оказываются разрушительными. По информации бывшего работника системы соцобеспечения США Джеремайи Скофилда, таким образом власти хотели вынудить мигрантов либо добровольно уехать, либо обратиться в офис соцобеспечения, где их могли бы задержать.

С такой идеей выступил неназванный представитель ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) из Министерства внутренней безопасности. Однако реализация плана провалилась после предупреждений юристов, которые не нашли законного способа «умертвить» 2,7 миллиона человек, включая граждан США, законных мигрантов, подростков и пожилых людей.

Скофилд представил 49-страничный доклад о ситуации в Сенат США. Демократы уже обвинили администрацию Трампа в манипуляциях с DOGE для безрассудного сокращения госпрограмм и намеренного причинения вреда мигрантам.

Ранее политолог Владимир Оленченко заявил, что из-за наплыва мигрантов Европа постепенно превращается в территорию с размытой идентичностью.