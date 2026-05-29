Европа в хиджабе: цунами мигрантов необратимо накрыло Старый Свет

Европа постепенно превращается в территорию с размытой идентичностью Фото: REUTERS.

На прошлой неделе во втором по населению городе Британии Бирмингеме проходила торжественная церемония вступления в должность очередного лорда-мэра. На трибуну взошел пожилой человек, одетый, как велит традиция, в парадный английский костюм XVI века. Но на этом следование древним укладам закончилось. Мэр с жутчайшим акцентом, неимоверно коверкая слова, кое-как прочитал по бумажке текст присяги. Вслед за этим на сцене возник мусульманский капеллан и нараспев воздал Аллаху молитву о благополучии новоиспеченного градоначальника.

Все дело в том, что впервые в истории мегаполис возглавил мусульманин - выходец из Пакистана Закир Чодри. В Соединенное Королевство он приехал 14-летним подростком, живет там уже 57 лет, но так и не удосужился толком выучить английский язык. Однако на ответственный пост пролезть сумел, потому что занимает прочные позиции в местном отделении Лейбористской партии, которая опирается на мусульманскую общину города. А мусульман в Бирмингеме - 30 процентов. Некоторые районы целиком заселены приверженцами ислама, там действуют законы шариата, и полиция предпочитает лишний раз в эти анклавы не соваться.

Британский Бирмингем возглавил мусульманин Закер Чодри. Фото: сайт городского совета Бирмингема

Впрочем, чему же удивляться? Ведь столицу Великобритании Лондон тоже десять лет возглавляет мэр-мусульманин пакистанского происхождения Садик Хан.

В начале века в Евросоюзе проживали 25 миллионов приезжих (преимущественно из мусульманских государств), в 2010-м - уже 40 миллионов, в прошлом году их число достигло 64, 2 миллиона. Среднегодовой прирост переселенцев составляет 2,1 млн. Вот так выглядит неудержимое мигрантское цунами, которое скоро может целиком накрыть собой Старый Свет.

Лондон тоже десять лет возглавляет мэр-мусульманин пакистанского происхождения Садик Хан Фото: REUTERS.

САНТА-КЛАУС ПОД ЗАПРЕТОМ

В Европу из стран третьего мира стремились попасть и раньше. Из немецкого языка в международное употребление пришло слово «гастарбайтер» (трудовой мигрант). В Германии это были в основном турецкие курды, в Британии - уроженцы Индии, Пакистана и некоторых других английских колоний, во Франции - жители Магриба. Но в настоящий проходной двор континент начал превращаться с середины 90-х годов минувшего века, когда амбициозные лидеры только что созданного ЕС провозгласили стратегию мультикультурализма.

Эта политика, сутью которой стал лозунг кота Леопольда «Давайте жить дружно!», подразумевала допуск в Европу не только приезжающих на заработки иностранцев, но и их родственников, причем даже не самых близких. Скажем, если у тебя на родине есть несколько жен - можешь привозить их всех. С детьми, с бабушками-дедушками, с братьями-сестрами...

Обязательной ассимиляции (изучения языка, уважения местных традиций, принятия существующего кодекса поведения и т. п.) от гостей никто не требовал. Наоборот, европейцы почему-то очень боялись быть обвиненными в расизме и навязывании «культа белого человека».

Зато в культ возвели политкорректность. Рождественские ярмарки стали именовать «Зимними фестивалями», во многих школах, куда ходят дети мигрантов-мусульман, отказались от традиции наряжать елку или использовать костюм Санта-Клауса. Пасха стала «Шоколадным фестивалем». Из меню некоторых ресторанов в угоду изменившемуся составу клиентуры исчезли блюда из свинины...

СОРЯТ ДЕНЬГАМИ

Когда в Евросоюз хлынули миллионы беженцев из Сирии, Ирака и других ближневосточных стран, то большинство из них стремились добраться до Германии. Именно там усилиями тогдашней главы правительства Ангелы Меркель мультикультурный механизм работал особо отлаженно, с немецкой четкостью. Приезжавших встречали на вокзалах толпы радостных бюргеров с цветами и игрушками для детей. Приехавшим предоставлялось жилье, пособия и прочие социальные блага.

Каждый взрослый мигрант получает там ежемесячно 563 евро в рамках базовой помощи плюс компенсацию за аренду жилья, отопление и медстраховку. Общие расходы подбираются к 50 миллиардам евро в год - это почти половина от всего бюджета на соцпособия.

B некоторых городских кварталах не сразу и поймешь, где находишься, - в центре Европы или в каком-то азиатском городе Фото: REUTERS.

И как же отблагодарили гости радушных хозяев? Радушие приняли за слабость и глупость. А хозяевами постепенно становятся сами.

Газета Süddeutsche Zeitung с горечью признает: «Есть многие, кто не хочет работать, но получают помощь, которую имеет не каждый немец. Они сорят деньгами, ездят на такси по Германии. Устраивают забастовки, потому что им не нравится жилье, устраивают скандалы, потому что им не нравится еда».

Die Welt пишет, что в некоторых городских кварталах не сразу и поймешь, где находишься, - в центре Европы или в каком-то азиатском городе. «Повсюду закутанные в глухую черную одежду женщины с выводком детей, мрачного вида мужчины, праздно стоящие группами у домов или молящиеся на ковриках прямо на тротуаре», - говорится в статье.

В итоге Ангела Меркель, выступая на собрании молодежной организации ХДС Потсдаме, была вынуждена признать, что розовые надежды на этническую гармонию улетучились. «Наш подход состоял в мультикультурализме, в том, что мы будем жить рядом и ценить друг друга. Этот подход провалился, совершенно провалился», - покаялась фрау канцлер.

И как же отблагодарили гости радушных хозяев? Радушие приняли за слабость и глупость. А хозяевами постепенно становятся сами Фото: REUTERS.

ПОЛИЦИЯ ЗАКРЫВАЛА ГЛАЗА

Там, где возможны вседозволенность и безнаказанность, править бал начинает преступность. Некоторые мигранты это быстро прочувствовали и взялись за дело. Причем все совершаемые ими преступления против личности неизбежно стали принимать этническую и религиозную окраску. Так они выказывали свое презрение к тем, кто их приютил, к чуждым для «настоящих мужчин» нормам и правилам.

Вот примеры из той же Германии. В Кельне и Гамбурге молодые арабы и выходцы из Северной Африки (большинство были беженцами или нелегальными мигрантами) в новогоднюю ночь принялись гурьбой нападать на отмечавших праздник женщин. Пострадало около 1200 человек, было подано более 500 заявлений о преступлениях сексуального характера.

В 2024 году в Мангейме гастарбайтер из Афганистана напал с ножом на участников митинга критиков ислама, погиб полицейский. Жители бросились мстить беженцам - беспорядки бушевали двое суток.

В британском Саутпорте выходец из Руанды зарезал трех девочек. Он оказался местным, но в обществе уже была столь сильна ненависть к пришлым, что преступника сочли беженцем-мусульманином и принялись громить мечети и отели, в которых временно размещали просителей убежища.

Там же, в Британии, произошли события настолько шокирующие, что власти долго не могли в них поверить. В нескольких английских городах организованные преступные группировки из числа мигрантов азиатского происхождения, годами занимались сексуальной эксплуатацией детей. В одном только сравнительно небольшом городе Ротереме жертвами сексуального насилия стали не менее 1400 местных девочек. Потом выяснилось, что полиция была в курсе этих ужасов, на наверх не сообщала, опасаясь... обвинений в расизме.

ИЗ БЕЖЕНЦЕВ В ТЕРРОРИСТЫ

И уж совсем страшно, когда приезжие превращаются не просто в преступников, а в радикальных исламистов. Британская The Independent, говоря о том, что многие в стране разделяют снисходительное отношение премьер-министра Кира Стармера к нелегальным мигрантам, предупреждает: «Среди этих приплывающих в лодках беженцев могут быть сторонники террористических организаций. Или все уже забыли про Манчестер?»

В 2017 году на стадионе в Манчестере террорист-смертник ливийского происхождения устроил подрыв: погибли 22 человека, более 100 были ранены…

Ноу-хау террористов в последние годы стали автомобильные наезды на многолюдные толпы. Вот наиболее кровавые примеры: Ницца - выходец из Северной Африки задавил на фуре 86 человек; Барселона - автофургон, которым управлял мигрант из Марокко, сбил насмерть 16 пешеходов; Берлине - уроженец Туниса угнал грузовик и протаранил им толпу на ярмарке, убив 13 посетителей.

Именно из-за террористической угрозы некоторые страны-члены ЕС, несмотря на требования Еврокомиссии, ограничивают допуск к себе мигрантов (Финляндия, Австрия) или вообще закрывают им путь (Польша и до недавнего времени Венгрия).

А ряд членов Евросоюза объединились для создания в третьих странах (типа Албании) спецлагерей, куда будут ссылаться вызывающие подозрения мигранты. Там их будут держать насильно, пока проверка не определит: разрешить им вернуться или депортировать на родину.

Переправить одного человека из Африки в Италию через Средиземное море стоит примерно 3000 долларов Фото: REUTERS.

АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕД

- Европа постепенно превращается в территорию с размытой идентичностью, - уверен политолог-международник, эксперт по европейским проблемам Владимир Оленченко. - Поток мигрантов нарастает, и некоторые политики пытаются сыграть на поддержке их интересов.

На недавних муниципальных выборах во Франции около трети победивших кандидатов высказались в пользу политики открытых дверей. А в Швеции, например, не очень-то и скрывают, что с помощью «свежей крови» не прочь улучшить генетическую ситуацию в стране.

Кроме того надо иметь в виду, что существует целая криминальная индустрия по доставке мигрантов в Старый Свет. Скажем, переправить одного человека из Африки в Италию через Средиземное море стоит примерно 3000 долларов. Искоренить этот бизнес очень трудно.

Без рабочих рук со стороны Европа не обойдется. Но дело в том, что эти руки перестают работать. Мигрантов стало так много, что они уже потребляют больше, чем вкладывают. Это делает нагрузку на экономику Евросоюза запредельной.

А в выигрыше оказывается его прямой конкурент - Америка. Ей выгодно баламутить обширные территории рядом с ЕС, чтобы потоки беженцев туда стали еще гуще. Такое мнение приходилось слышать от коллег в Германии, Франции, Италии.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Больше всего мигрантов живет в Германии - около 18 млн чел.

Самый высокий прирост мигрантов за три года - Испания (с 8,5 млн до 9,8 млн чел).

Самая большая мигрантская доля среди населения - Люксембург (52%).

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