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НовостиПолитика5 июня 2026 15:56

Путин: Санкции Запада подтолкнули Россию к развитию своих технологий

Путин отметил, что санкции против России принесли ей не только вред, но и пользу
Сергей КУДРИН
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин отметил, что санкции Запада не только навредили нашему бизнесу, но и принесли ему определенную пользу. Например, они подтолкнули отечественных производителей развивать собственные технологии, создавать свои центры производства и разработки.

«Здесь сидят руководители крупнейших компаний. Некоторые из наших компаний опирались на достижения Запада. Но когда этот кислород был перекрыт, то начали развивать свои инженерные центры. И это очень хорошо у них получается», - отметил президент.

Путин отметил НОВАТЭК за уникальные технологии. По его словам, РФ и США обсуждали добычу и сжижение газа на Аляске с их помощью. Так что санкции не только создали затруднения, но также помогли развивать компетенции.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин описал, как будет действовать Россия в случае возвращения западного бизнеса.

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