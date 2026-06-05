«Ругаются под одеялом»: Путин сыронизировал над незавидным положением ушедших из России компаний Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме с иронией высказался о сложившейся ситуации с европейскими компаниями. По его словам, западные партнеры оказались в крайне неловком положении из-за собственных же политических решений.

Российский лидер отметил, что раньше эти структуры активно развивались, в том числе благодаря сотрудничеству с Москвой. Сейчас же, если они полностью не уходят с отечественного рынка, то сталкиваются с колоссальными проблемами у себя дома.

«Они ругаются по-тихому под одеялом на своё правительство, но вынуждены с этим смириться. Они утратили российский рынок, мы нарастили компетенции и начали их заменять на рынках третьих стран, потому что у нас и продукт есть, и технологии свои появились», — иронично отметил российский лидер.

Также Владимир Путин заявил, что Москва готова приветствовать возвращение тех зарубежных брендов, которые покинули рынок, но сделали это без хамства и грязи за спиной.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026