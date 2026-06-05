Путин назвал гигантской ошибкой США попытку использовать доллар как оружие Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин считает, что прежнее руководство Соединенных Штатов допустило огромную стратегическую ошибку, пытаясь использовать американскую валюту как инструмент политической борьбы. Такое заявление президент сделал на ПМЭФ.

«Первое, что хотел бы сказать — многие в США это понимают, попытка использования доллара в качестве инструмента политической борьбы была огромной стратегической ошибкой прежнего руководства США. Доллар — одна из составляющих экономического могущества США. Это преимущество выражается в том, что США зарабатывает деньги и немалые», — уточнил Путин.

Российский лидер также предупредил мировое сообщество о новой глобальной угрозе. Теперь, по мнению Путина, абсолютно любая страна может столкнуться с внезапной блокировкой своих валютных активов. Причиной для подобных санкций со стороны Запада может стать любой политический повод, что создает атмосферу неопределенности в мировой экономике.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026