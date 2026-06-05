Путин: Киев знал, что во время атак на госрезиденцию на Валдае меня там не было

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Президент России Владимир Путин заявил, что Киев был осведомлен о его отсутствии в государственной резиденции на Валдае, когда она была атакована беспилотниками ВСУ. Об этом российский лидер сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
«Они давали нам информацию и по этому поводу сказали, что «мы знали, что вас там нет в резиденции» и так далее. Зачем они это делают - это другой вопрос», - отметил Путин.
Напомним, что в декабре 2025 года киевский режим пытался предпринять попытку нанести террористический удар с массированным применением беспилотных летательных аппаратов на резиденцию президента в Новгородской области. Как отметили в Минобороны РФ, атака ВСУ была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
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