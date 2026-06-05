Минобороны РФ ответило на призыв Путина «Работайте, братья»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Министерство обороны России отреагировало на обращение президента Владимира Путина с призывом «Работайте, братья». Свой ответ ведомство опубликовало на канале в «Максе».

Поводом для комментария стало обращение главы государства на ПМЭФ, где он высказался о письме Владимира Зеленского насчет переговоров. Путин заявил, что вся страна сейчас наблюдает за деятельность Армии России и возлагает на нее большие надежды. После этих слов он призвал бойцов не останавливаться на достигнутом и озвучил легендарную фразу погибшего Героя РФ Магомеда Нурбагандова: «Работайте, братья».

Минобороны РФ не заставило себя ждать с ответом и отреагировало на призыв президента предельно коротко.

«Работаем», - написали в военном ведомстве, добавив эмодзи отдающего честь человека.

Напомним, что на днях Путин озвучивал два условия для установления мира на Украине. Первое - это передать полный контроль над Донбассом России, второе - заключить сделку по завершению кризиса. Он подчеркнул, что одно другого не исключает.