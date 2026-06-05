Путин изящно ответил ведущей о волшебстве на ПМЭФ: «Вы в России» Фото: REUTERS.

Ведущая пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме Гита Мохан была удивлена, как быстро нашелся лишний микрофон после слов Владимира Путина, а президент ответил ей всего одной фразой.

«Вы в России!» — ответил Путин на удивление ведущей.

Это произошло, когда в ходе сессии президент предложил дать слово одному из гостей, отметив, что это не входит в традиции дискуссии. Он поинтересовался, есть ли микрофон, который можно передать присутствующему высокопоставленному лицу. После этого техника быстро появилась в зале.

Российский лидер говорил, что Москва продолжает активную работу с Саудовской Аравией и наследным принцем, чтобы сбалансировать интересы и поставщиков, и потребителей. По словам Путина, пока этот процесс в целом идет успешно, за что он выразил благодарность всем иностранным партнерам.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026