«Передавайте ответную шайбу»: Путин отправил Трампу необычное послание на ПМЭФ. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Представитель США Ронни Кук на ПМЭФ-2026 передал президенту РФ Владимиру Путину привет от президента США Дональда Трампа. В ответ российский лидер попросил передать Вашингтону «аналогичную шайбу».

Кук рассказал, что Петербург произвел на него сильное впечатление. По его словам, город напоминает ему родную Атланту, но при этом имеет особое историческое значение из-за блокады и роли культуры в годы испытаний.

«Я всегда говорю о том, что мой родной город Атланта и Санкт-Петербург имеют много общего», — сказал представитель США.

Он также отметил, что по его просьбе накануне была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Кук объяснил, что хотел услышать именно это произведение, поскольку, по его словам, Петербург выстоял не только благодаря мужеству людей, но и благодаря культуре и музыке.

«У нас очень много идей, которые нам предстоит обсудить в последующей неделе между нашими столицами», — добавил он.

После этого Путин поблагодарил Кука за привет из Вашингтона.

«Спасибо за привет из Вашингтона. Передавайте ответную шайбу», — сказал президент России.

Немногим ранее Владимир Путин высказался об ошибках США. Он подчеркнул, что главной из них стала попытка использовать доллар как оружие. И ее совершила предыдущая администрация.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026