Путин призвал ограничивать наиболее опасные для населения методы боевых действий. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ограничивать наиболее опасные для мирного населения методы ведения боевых действий. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Если появляются наиболее опасные для гражданского населения методы ведения войны, то международное сообщество должно ограничить его», - подчеркнул Путин.

По словам главы государства, эта тема должна рассматриваться отдельно группой экспертов. Путин также заявил, что сейчас Россия активно развивает собственную систему ПВО.

При этом Украина, как подчеркнул президент, больше полагается на своих западных союзников. Беспилотники, используемые ВСУ, в основном покупаются у стран Запада. Россия также должна отвечать на вызовы в условиях новой реальности, укрепляя свои системы противовоздушной обороны.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026