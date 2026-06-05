Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией по Украине Фото: REUTERS.

Европейские страны готовы начать переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита «ЕС — Западные Балканы».

По словам политика, с европейской стороны не будет недостатка в стремлении вести такие переговоры. Каких-либо дополнительных условий или сроков начала диалога канцлер не уточнил.

«Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы», — заявил Мерц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Западные Балканы в черногорском городе Тиват.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ЕС и НАТО препятствуют мирному урегулированию между Россией и Украиной, игнорируя причины кризиса.