Путин заявил, что Россия не поставляла вооружение в Иран Фото: REUTERS.

Россия не поставляла какие-либо вооружения в Иран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали во время пленарной сессии Петербургского экономического форума.

На тему конфликта на Ближнем Востоке глава государства высказался во время ответа на вопросы журналистов. Тогда он выступил с речью, в ходе которой опроверг слухи о якобы поставках Россией вооружения в Иран. Президент подчеркнул, что подобного не происходило. По словам Путина, никаких поставок не было.

Тогда же президент РФ высказался о действиях президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку. Он усомнился, что американский лидер мог совершить ошибку под чьим-либо влиянием. При этом решение по перемирию между Вашингтоном и Тегераном российский лидер назвал правильным.