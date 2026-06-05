Росавиация: Сверхзвуковые пассажирские самолеты могут вернуться через 20 лет Ту-144 в 1970 году. Фото Ю.Чуприкова (Фотохроника ТАСС)

Производство сверхзвуковых пассажирских самолетов может возобновиться в ближайшие 20 лет. Об этом в интервью информационной службе «Вести» сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По словам руководителя ведомства, советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 опередил свое время. В перспективе потребность в таких воздушных судах может вернуться, поскольку люди хотят перемещаться быстрее.

Ядров отметил, что Ту-144 проектировался без цифровых подходов, а во главу угла всегда ставились безопасность и экономичность.

«Понимая, что мир за этот период очень сильно изменился, и мы уже на сегодняшний день, как авиационная держава, понимаем уровень нашего технологического развития, то вопрос со сверхзвуковым самолетом, наверное, в какой-то период времени будет актуален… Наверное, в горизонте 20 лет это довольно актуальный вопрос будет, потому что люди хотят быстрее перемещаться», — сказал Ядров.

Ранее в «Росавиации» оценили спрос на лайнеры Superjet. Около 60 лайнеров потребуется российским авиакомпаниям до 2030 года.