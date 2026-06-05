Путин: Россия готова поставлять Су-57 в Индию Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы поставлять новейшие истребители Су-57 в Индию. На полях Петербургского международного экономического форума глава государства напомнил, что РФ и Индию связывают давние и очень крепкие отношения в сфере военно-технического сотрудничества.

«У нас с Индией очень хорошие давние отношения в области военно-технического взаимодействия. Это традиционно так сложилось еще со времен СССР. Наши отношения с индийскими друзьями имеют особенность», — добавил Путин.

Президент подчеркнул, что Су-57 — это превосходная и современная машина, самая эффективная на сегодняшний день. Тем не менее, Москва готова к поставкам этих самолетов. Путин добавил, что в кабине Су-57 могут находиться два пилота, а сама эта машина может эффективно использоваться в качестве командного пункта.

Ранее президент уже дал четкую характеристику отношениям двух стран, назвав их особо привилегированным стратегическим партнерством. Глава государства выразил уверенность, что в ближайшие годы Москва и Нью-Дели выйдут на объем взаимной торговли в 100 миллиардов долларов.

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