Умер Энтони Хэд, актер из сериала «Мерлин»

Энтони Хэд. Фото: Can Nguyen/Capital Pictures / www.capitalpictures.com / Global Look Press

Умер британский актер Энтони Хэд, известный зрителям по роли Утера Пендрагона из сериала «Мерлин». На момент смерти ему был 71 год. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление его семьи.

По имеющейся информации, он ушел из жизни из-за осложнений, вызванных пневмонией. Рядом с ним до последнего момента находились родственники.

«Для нас было и остается большой честью быть его дочерьми и видеть, какое влияние оказало его творчество на множество людей. <...> Он искренне любил свою работу и всегда считал себя невероятно удачливым, имея возможность трудиться рядом с талантливыми людьми в таких замечательных проектах на протяжении многих десятилетий», - заявили близкие умершего.

Стоит отметить, что Хэд стал популярным благодаря съемкам в сериалах «Баффи - истребительница вампиров» (1997-2003), «Мерлин» (2008-2012), а также «Тед Лассо» (2020 - настоящее время).

Прежде KP.RU сообщал о смерти валлийского актера Оуэна Риса Дэвиса - звезды сериала «Твин Пикс». Он скончался 2 июня в возрасте 44 лет.