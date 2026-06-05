Hyundai запатентовала в РФ несколько моделей Genesis Фото: Shutterstock.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Company зарегистрировал в Роспатенте товарные знаки Genesis, GV60, GV70, GV75 и GV80. Это выяснил сайт KP.RU с помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Исключительное право на бренды будет действовать до августа 2034 года. Под этими товарными знаками можно производить легковые, спортивные и грузовые автомобили, а также автозапчасти.

Hyundai Genesis — это автомобиль бизнес-класса, который выпускается компанией с 2008 года. Модель позиционируется как «премиум спорт-седан» и продается по всему миру. В настоящее время выпускается третье поколение Genesis (с 2020 года), второе поколение производилось с 2014 по 2020 год.

Производство автомобилей Hyundai в России было приостановлено в марте 2022 года из-за перебоев с поставками комплектующих. Позже компания продала свой завод в Санкт-Петербурге (ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») российской компании «АГР» за 10 тысяч рублей с правом обратного выкупа в течение двух лет.

В феврале 2026 года стало известно, что Hyundai не стала выкупать предприятие обратно. Завод был переименован в ООО «Автозавод Агр», его выручка в 2024 году составила 29,4 млрд рублей, а прибыль выросла до 1,9 млрд рублей.

Ранее KP.RU также выяснил, что американская компания Intel зарегистрировала в Роспатенте технологию Realsense для распознавания голоса и сканирования объектов для 3D-печати.