Макрон отреагировал на письмо Зеленского к Путину: что сказал президент Франции

Макрон посчитал письмо Зеленского к Путину хорошей идеей Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон позитивно оценил письмо Владимира Зеленского к российскому главе Владимиру Путину, назвав его шагом к возможному урегулированию конфликта. Свое мнение он высказал журналистам на полях саммита ЕС - Западные Балканы.

4 июня Зеленский опубликовал на своем официальном сайте обращение к президенту РФ с предложением провести личную встречу в третьей стране. Он хочет это сделать до начала мирных переговоров по Украине. В Кремле отметили, что Путин уже ознакомился с этим документом.

«Я считаю, что это хорошая инициатива, и хорошо, что переговоры могут возобновиться», - заявил Макрон.

По его мнению, именно Москва и Киев способны выработать как соглашение о прекращении огня, так и полноценный мирный план. Поэтому Зеленский сделал правильный шаг, подчеркнул французский лидер.

Тем временем Владимир Путин на полях ПМЭФ заявлял, что Россия всегда готова завершить конфликт на Украине дипломатическим путем. Однако украинские власти, добавил политик, все еще не проявляют истинного желания прекратить бои.