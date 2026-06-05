DM сообщила, что экс-жену дубайского шейха Джавадли якобы «похитили» с ее детьми

Зейнаб Джавадли - бывшая супруга шейха Саида бин Мактума бин Рашида Аль Мактума Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Дубайская полиция якобы «похитила» бывшую жену местного шейха вместе с ее тремя малолетними детьми. Об этом британский правозащитник Дэвид Хейг рассказал в интервью Daily Mail.

Зейнаб Джавадли - бывшая супруга шейха Саида бин Мактума бин Рашида Аль Мактума, племянника эмира Дубая. По словам Хейга, женщина перестала выходить на связь вечером 2 июня. Прилетевшая на следующий день мать Зейнаб обнаружила квартиру дочери запертой. Правозащитник утверждает, что в дом жертвы ворвались правоохранители. По его данным, это сделали полиция и госбезопасность ОАЭ.

Инцидент произошел спустя месяц после решения местных судов передать трех дочерей - Сану, Асию и Салму - отцу. В апрельском постановлении прямо допускалось применение силы при исполнении решения.

Еще два месяца назад Зейнаб записала видеообращение, в котором предупреждала о возможном силовом вторжении в ее дом. По словам адвоката, с момента развода в 2019 году она подвергается систематическому давлению. На нее наложен бессрочный запрет на выезд из эмиратов. За эти годы женщина успела предотвратить принудительное замужество своей несовершеннолетней старшей дочери. Хейг заявил, что намерен обратиться за помощью в ООН.

Ранее в Нигерии группа вооруженных людей ворвалась в общежитие рядом со школой и похитила семерых учащихся. Одного мальчика удалось спасти, а остальных шестерых все еще ищут.