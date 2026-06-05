Зуд кожи может указывать на редкую болезнь: когда нужно идти к врачу Фото: Chris Robbins/moodboard/Global Look Press

Даже если кожа выглядит здоровой, постоянный зуд может сигнализировать о серьезных внутренних проблемах, а не об аллергии. Как рассказала aif.ru гастроэнтеролог Мария Прашнова, иногда причина кроется в заболевании печени.

Врач уточнила, что при редком аутоиммунном заболевании — первичном билиарном холангите — иммунитет атакует желчные протоки. Специалист подчеркнула, что более чем у 60% пациентов сильный зуд становится самым первым признаком недуга.

Медик отметила, что такой зуд обычно усиливается по вечерам и мешает спать. По словам эксперта, пациенты часто безуспешно лечатся у дерматологов годами, но проблема остается, так как стандартные анализы могут не включать проверку специфических печеночных ферментов.

Прашнова добавила, что к зуду часто присоединяется постоянная усталость. Врач советует не игнорировать эти симптомы и проверить печень, так как сегодня это заболевание успешно контролируется при своевременной диагностике.

Стоит отметить, что во время отпуска кожа испытывает большой стресс — виной тому воздействие ультрафиолета и хлорированной воды в бассейне. Дерматовенеролог Елена Сибикина призвала готовить кожу к отпуску заранее.