В Кремле дали характеристику письму Зеленского для Путина

Ушаков назвал письмо Зеленского к Путину «несколькими страницами хамства» Фото: REUTERS.

Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков жестко раскритиковал письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину, назвав его «несколькими страницами хамства». Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами, комментируя обращение лидера киевского режима.

«Несколько страниц хамства и в конце одно предложение, на которое российская сторона уже давно дала ответ», - сказал представитель Кремля.

Ушаков подчеркнул, что позиция нашей страны остается неизменной: если Зеленский хочет переговоров, он может приехать в российскую столицу.

«В Москве будем готовы с ним разговаривать», - подытожил политик.

Напомним, что Владимир Путин уже озвучивал два важнейших условия России относительно заключения мирного договора с Украиной. Первое - Москва требует передачу полного контроля над Донбассом. Второе - страны должны в обязательном порядке подписать соглашение о завершении боевых действий. Причем, как добавил он, одно другого не исключает.

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