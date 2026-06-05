Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июня 2026 18:52

Запорожская АЭС полностью обесточена, станция задействовала запасные генераторы

Запасные дизельные генераторы работают исправно на ЗАЭС
Арина СЕРОВА
Запасные дизельные генераторы работают исправно на ЗАЭС

Запасные дизельные генераторы работают исправно на ЗАЭС

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Объект переведен на запасные дизельные генераторы. Об этом сообщила пресс-служба станции.

Причиной отключения стало прекращение подачи электроэнергии по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Она обеспечивала нужды ЗАЭС. После потери внешнего питания энергоблоки были оперативно переключены на резервные источники.

Представители станции заявили, что дизель-генераторы работают исправно. Нарушений в работе систем безопасности не замечено не было.

KP.RU прежде сообщал, что ВСУ снова начали наносить удары по ЗАЭС. По сведениям главы Росатома Алексея Лихачева, 5 июня были зафиксированы очередные атаки со стороны украинских войск. Таким образом, Киев нарушил введенный на станции режим тишины. Он уточнил, что при ударах пострадали три человека. Двое из них лежат в больнице в тяжелом состоянии.