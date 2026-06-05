Никитин: Минтранс поддерживает идею разделения требований для работников такси Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

Глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство поддерживает идею о разделении правил для работников такси, которые трудятся в сфере на постоянной основе и в качестве подработки. Об этом он рассказал на Радио «Комсомольская правда».

«Мы, в общем-то, поддерживаем концепцию разделения требований. Но, разумеется, очень важно обсудить это с общественностью. Потому что, с одной стороны, конечно, есть интересы тех людей, которые занимаются подработкой», - пояснил Никитин.

В то же время министр отметил, что требования к работникам такси нужно разделять так, чтобы они не влияли на безопасность пассажирских перевозок.

Никитин также прокомментировал вопрос о снижении стоимости поездок на такси в России. По словам главы Минтранса, он считает несправедливым факт повышения тарифов при поездках семьи с ребенком.

Ранее KP.RU сообщал, что в России планируют внедрить систему ИИ для выявления водителей, проявляющих признаки усталости за рулем. Система сможет распознавать опасные маневры и длительные поездки без остановок, отправляя сообщения россиянам.